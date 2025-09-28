Збірні Болгарії та Італії зустрічались у фіналі волейбольного чемпіонату світу серед чоловічих команд. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, чоловіки, фінал

Болгарія – Італія 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25)

Болгарія повторила національне досягнення 55-річної давнини та зіграє у фіналі чемпіонату світу з волейболу

Збірна Італії стала чемпіоном світу 2025 року з волейболу. У фінальному матчі італійська команда впевнено обіграла Болгарію з рахунком 3:1.

Перша партія вийшла конкурентною – Болгарія навіть вела у середині сету два очки, але Італія за рахунку 12:14 зуміла взяти п’ять розіграшів поспіль, що й дало ключову перевагу. Болгари чіплялися, скорочували відставання до одного пункту, проте зрештою Італія виграла 25:21.

Перебіг другої партії натякав на суху перемогу 3:0, адже Італія розгромила Болгарію 25:17, і здавалося, що інтриги вже не буде. Так, мабуть, подумали й самі італійці, які на початку третього сету дозволили суперникам відірватися вперед і поступилися із дзеркальним рахунком – 17:25.

Зрозумівши, що так можна догратися до чемпіонського тайбрейку, четвертий сет Італія провела дуже потужно. Уже на початку за рахунку 3:3 "Скуадра" видала серію з шести виграних розіграшів поспіль, здобула солідний гандикап і згодом лише збільшувала його. Партія завершилася з розгромним рахунком 25:10.

Італія виграла матч 3:1 та стала чемпіоном світу. Болгари можуть бути задоволені собою, адже це їхній перший фінал світової першості з 1970 року. Нагадаємо, що збірна України на цьому турнірі не змогла вийти з групи, поступившись у вирішальному матчі саме італійцям.

