ЧС-2025 з легкої атлетики. Біг 100 м. Фінал. Жінки

1. Мелісса Джефферсон-Вуден (США) — 10.61 сек

2. Тіна Клейтон (Ямайка) — 10.76 сек

3. Джульєн Альфред (Сент-Люсія) — 10.84 сек

Олімпійська чемпіонка Тара Девіс-Вудголл здобула дебютну золоту медаль ЧС з рекордом сезону

Американська спринтерка Мелісса Джефферсон-Вуден вписала своє ім’я в історію легкої атлетики, здобувши дебютне особисте "золото" чемпіонату світу. У фіналі 100-метрівки в Токіо вона не залишила суперницям жодних шансів, фінішувавши першою з часом 10.61 секунди – це новий рекорд світової першості.

Забіг зібрав найсильніших атлеток сучасності: чинну чемпіонку світу Ша’Каррі Річардсон зі США, олімпійську чемпіонку Парижа-2024 Джульєн Альфред, а також легендарну ямайську зірку Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс, яка має п’ять титулів чемпіонки світу на дистанції 100 м. У вирішальні метри Джефферсон увірвалася з відчутною перевагою і випередила найближчу переслідувачку на 0.15 секунди. Востаннє такий розрив між першою та другою у фіналі ЧС був зафіксований ще у 2013 році, коли перемогла Фрейзер-Прайс.

Результат 10.61 секунди дозволив американці не лише здобути перемогу, а й переписати історію. Попередній рекорд чемпіонатів світу належав Ша’Каррі Річардсон, яка два роки тому в Будапешті пробігла 100 м за 10.65 секунди. Крім того, час Джефферсон став четвертим у світовій історії на цій дистанції. Швидше бігли лише Флоренс Гріффіт-Джойнер (10.49 у 1988 році), Елайн Томпсон (10.54 у 2021-му) та Шеллі-Енн Фрейзер-Прайс (10.60 у 2021-му).

Для 23-річної Джефферсон-Вуден це перша індивідуальна золота медаль на світовому рівні. До цього американка двічі ставала чемпіонкою світу в складі естафетної збірної США на дистанції 4х100 м.

