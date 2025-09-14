ЧС-2025 з легкої атлетики. Біг 100 м. Фінал. Чоловіки

1. Облік Севілль (Ямайка) — 9.77 секунди

2. Кішейн Томпсон (Ямайка) — 9.82

3. Ноа Лайлз (США) — 9.89

У Токіо відбувся фінал головної легкоатлетичної дисципліни – бігу на 100 метрів, який подарував ямайцям історичний тріумф. Облік Севілль із результатом 9.77 секунди здобув дебютне "золото" чемпіонату світу та став першим ямайським чемпіоном у цій дисципліні після легендарного Усейна Болта. Востаннє представник Ямайки вигравав світову першість на стометрівці у 2015 році.

Шлях Севілля до титулу був непростим. У кваліфікації він показав лише третій результат у своїй групі – 9.93 с, поступившись атлетам із ПАР та Нігерії. У півфіналі ямаєць зібрався та виграв свій забіг (9.86 с), хоча у загальному рейтингу залишився третім. У фіналі ж він виклався на максимум: після дискваліфікації Летсіле Тебого боротьбу вели семеро спринтерів, і саме Севілль на фінішній прямій випередив краянина Кішейна Томпсона на 0.05 с.

Час 9.77 секунди став для Севілля особистим рекордом і десятим результатом в історії світового спринту. У 2025 році він поступається лише Томпсону, який у липні пробіг 100 м за 9.75 – шостий результат усіх часів. Таким чином, Ямайка знову повернула собі статус однієї з провідних спринтерських держав.

Подіум доповнили Кішейн Томпсон (9.82 с) та шестиразовий чемпіон світу Ноа Лайлз (9.89 с). Для Севілля ця перемога стала кульмінацією сезону, в якому він здобув перемоги на етапах Діамантової ліги у Лондоні та Лозанні, а також став віцечемпіоном Ямайки з особистим рекордом 9.83.

Перемога Обліка Севілля стала символічним продовженням великої спадщини Усейна Болта, який досі утримує світовий рекорд – 9.52 с.

