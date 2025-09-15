ЧС-2025 з легкої атлетики. Марафон. Фінал. Чоловіки

1. Альфонсе Сімбу (Танзанія) — 2:09.48 години

2. Аманаль Петрос (Німеччина) — 2:09.48 години

3. Іліас Ауані (Італія) — 2:09.53 години

Фінал чоловічого марафону на чемпіонаті світу-2025 у Токіо подарував одну з найбільш драматичних розв’язок у новітній історії легкої атлетики. Новим чемпіоном світу став представник Танзанії Альфонсе Сімбу, який на останніх метрах дистанції вирвав перемогу у німця еритрейського походження Аманаля Петроса.

На старт змагання вийшли 90 атлетів, фінішували лише 66. Серед фаворитів були бронзовий призер ЧС-2017 Сімбу, який цього року став другим на марафоні у Бостоні, а також віце-чемпіон Євро-2022 Петрос.

На половині дистанції Сімбу йшов лише 32-м, відстаючи від лідерів на дві соті секунди з часом 1:05:21. Петрос на той момент був 19-м, а лідирував угандієць Віктор Кіплангат. Проте у другій половині траси саме німець вийшов уперед і до останніх сотень метрів упевнено тримав першу позицію.

Фінальна розв’язка перетворила марафон на справжній спринт. Сімбу стрімко скорочував відставання і буквально перед фінішною лінією наздогнав суперника. Обидва завершили дистанцію з однаковим часом – 2:09:48. Однак фотофініш зафіксував перевагу танзанійця у три сотих секунди. Третім фінішував італієць Іліас Ауані з результатом 2:09:53.

Завдяки цій перемозі Сімбу став першим в історії Танзанії чемпіоном світу з марафону. Його підсумковий час виявився ще й особистим рекордом – на 4.44 секунди кращим за попередній показник.

