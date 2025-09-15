Михайло Кохан вийшов у фінал світової першості з метання молота на чемпіонаті світу з легкої атлетики у Токіо.

Український метальник молота Михайло Кохан учетверте у кар'єрі пробився до фіналу чемпіонату світу з легкої атлетики. На змаганнях у Токіо 24-річний спортсмен забезпечив собі місце серед 12 найсильніших уже після першої спроби у кваліфікації.

Француз сенсаційно виграв "золото" ЧС на 10 000 м і зізнався: "Я втілив дитячу мрію"

Для виходу у фінал необхідно було або перевищити позначку 76.50 м, або потрапити до топ-12 за сумою результатів у двох групах. Кохан із цим завданням впорався максимально впевнено – його перший кидок сягнув 77.33 м. Дві наступні спроби українець вирішив не виконувати, адже місце у фіналі було гарантоване.

У підсумковому протоколі кваліфікації результат Кохана став восьмим. Найкращим виявився виступ канадця Ітана Кацберга – він єдиний перевищив 80 метрів, зафіксувавши у першій спробі фантастичні 81.85 м. Однією з головних несподіванок став виліт француза Яна Шоссінана, який входить у топ-5 світового рейтингу. Він показав лише 75.46 м і завершив виступи на 14-й позиції.

Раніше Кохан тричі поспіль виходив у фінал чемпіонату світу – у 2019 та 2023 роках йому навіть вдавалося фінішувати у топ-5. Попри відсутність нагород на світових першостях, українець зберігає стабільність на світовій арені й знову отримав шанс поборотися за медалі.

За нагороди змагатимуться Ітан Кацберг (Канада), Павєл Файдек (Польща), Мерлін Гуммель (Німеччина), Бенце Галаш, Армін Шабадош, Даніель Раба (усі – Угорщина), Ельвінд Генріксен, Томас Мардаль (обидва – Норвегія), Руді Вінклер, Трей Найт (обидва – США), Михайло Кохан (Україна) та Дензел Коменентія (Нідерланди).

Фінал у чоловічому метанні молота відбудеться у вівторок, 16 вересня, о 15:00 за київським часом.

ЧС-2025 з легкої атлетики: Усейн Болт може пишатися – ямайський спортсмен знову чемпіон на стометрівці