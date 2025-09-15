Швейцарська легкоатлетка сенсаційно виграла фінал на 100 м з бар’єрами, встановивши національний рекорд і випередивши фаворитку.

ЧС-2025 з легкої атлетики. Біг на 100 м з бар’єрами, жінки. Фінал

1. Дітаджі Камбунджі (Швейцарія) — 12.24 с

2. Тобі Амусан (Нігерія) — 12.29 с

3. Грейс Старк (США) — 12.34 с

Фінал жіночого бігу на 100 метрів з бар’єрами на чемпіонаті світу-2025 у Токіо приніс історичну перемогу. Швейцарка Дітаджі Камбунджі здобула своє дебютне золото на дорослому рівні, показавши час 12.24 секунди – новий національний рекорд і третій результат в історії чемпіонатів світу.

Камбунджі у вирішальному забігу залишила позаду головних фавориток. Її найближча суперниця, нігерійка Тобі Амусан, фінішувала другою з відставанням у 0.05 секунди. Третє місце посіла американка Грейс Старк, яка на соту секунди випередила чинну олімпійську чемпіонку Масаї Рассел. Ямайка залишилася без медалей: чемпіонка світу-2023 Даніеле Вільямс не потрапила до трійки, а Кеміш Клейтон фінішувала лише сьомою.

Цей успіх став для Камбунджі не лише першим золотом на світовому рівні, а й справжнім проривом для всієї Швейцарії. До цього жодна спортсменка з країни навіть не входила до топ-3 у цій дисципліні.

Швейцарка вже мала у своєму активі медалі чемпіонатів Європи (срібло-2024, бронза-2022) та срібло світової першості у приміщенні-2025 на дистанції 60 м з бар’єрами. Проте перемога в Токіо стала проривом для її кар’єри.

