ЧС-2025 з хокею стартував: США принизили господарів, повторення фіналу з 9 шайбами, Швеція розбила сусідів України
Відомі результати перших матчів елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею 2025 року. Звіт читайте на "Футбол 24+".
ЧС-2025, елітний дивізіон, 1 тур
Група А
Австрія – Фінляндія – 1:2
Шайби: Вольф, 14 – Пуйстола, 5, Парссінен, 8
Швеція – Словаччина – 5:0
Шайби: Баклунд, 12, Карлссон, 19, Бродін, 20, Ліндгольм, 39, Зібанеджад, 58
Група В
Швейцарія – Чехія – 4:5 у овертаймі
Шайби: Марті, 2, Ріа, 18, Шмід, 42, Андрігетто, 49 – Странскі, 20, Задіна, 27, Пирохта, 36, Седлак, 57, Червенка, 60+3
Нереалізований буліт: Пастрняк, 18 (Чехія)
Данія – США – 0:5
Шайби: Готьє, 18, Кулі, 24, Бенірс, 29, 57, Лорей, 50
Цьогорічний чемпіонат світу приймають Данія (Гернінг) та Швеція (Стокгольм). Формат максимально простий – 16 учасників ділять на дві групи по 8. Там кожен грає з кожним і після 7 турів 4 найкращі команди з групи виходять у плей-офф. 5-7 місця йдуть відпочивати, а найгірші збірні груп опускаються в дивізіон ІА, де наступного року зіграють проти України.
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Честь відкрити ЧС випала Австрії та Фінляндії. Суомі була очевидним фаворитом, однак здобула "сіреньку" перемогу 2:1. Все вирішилось у першому періоді.
Шведи явно хочуть вдало виступити на домашньому турнірі, зібравши майже повну заявку з гравців НХЛ. Під цей каток першою потрапила Словаччина, яка "ковтнула" 5 шайб без відповіді.
Швейцарія та Чехія були фіналістами минулого року, а тепер зійшлись у стартовому турі. Як і тоді, сильнішими виявилися "горді леви". Команди потішили надрезультативним напруженим хокеєм, обмінявшись 9 шайбами. При цьому ніхто з гравців не оформив бодай дубль! Перемогу в овертаймі святкували чехи завдяки точному кидку Романа Червенки.
США не привезли головних зірок, які заклопотані у плей-офф Кубка Стенлі, але однаково залишаються грізною силою. "Зірково-смугасті" були безжальними до другого господаря – Данії. Меттью Бенірс оформив перший на турнірі дубль і очолює перегони снайперів після стартового дня.
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