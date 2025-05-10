ЧС-2025, елітний дивізіон, 1 тур

Група А

Австрія – Фінляндія – 1:2

Шайби: Вольф, 14 – Пуйстола, 5, Парссінен, 8

Швеція – Словаччина – 5:0

Шайби: Баклунд, 12, Карлссон, 19, Бродін, 20, Ліндгольм, 39, Зібанеджад, 58

Група В

Швейцарія – Чехія – 4:5 у овертаймі

Шайби: Марті, 2, Ріа, 18, Шмід, 42, Андрігетто, 49 – Странскі, 20, Задіна, 27, Пирохта, 36, Седлак, 57, Червенка, 60+3

Нереалізований буліт: Пастрняк, 18 (Чехія)

Данія – США – 0:5

Шайби: Готьє, 18, Кулі, 24, Бенірс, 29, 57, Лорей, 50

Цьогорічний чемпіонат світу приймають Данія (Гернінг) та Швеція (Стокгольм). Формат максимально простий – 16 учасників ділять на дві групи по 8. Там кожен грає з кожним і після 7 турів 4 найкращі команди з групи виходять у плей-офф. 5-7 місця йдуть відпочивати, а найгірші збірні груп опускаються в дивізіон ІА, де наступного року зіграють проти України.

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Честь відкрити ЧС випала Австрії та Фінляндії. Суомі була очевидним фаворитом, однак здобула "сіреньку" перемогу 2:1. Все вирішилось у першому періоді.

Шведи явно хочуть вдало виступити на домашньому турнірі, зібравши майже повну заявку з гравців НХЛ. Під цей каток першою потрапила Словаччина, яка "ковтнула" 5 шайб без відповіді.

Швейцарія та Чехія були фіналістами минулого року, а тепер зійшлись у стартовому турі. Як і тоді, сильнішими виявилися "горді леви". Команди потішили надрезультативним напруженим хокеєм, обмінявшись 9 шайбами. При цьому ніхто з гравців не оформив бодай дубль! Перемогу в овертаймі святкували чехи завдяки точному кидку Романа Червенки.

США не привезли головних зірок, які заклопотані у плей-офф Кубка Стенлі, але однаково залишаються грізною силою. "Зірково-смугасті" були безжальними до другого господаря – Данії. Меттью Бенірс оформив перший на турнірі дубль і очолює перегони снайперів після стартового дня.

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