Визначились імена українок, які вирушать на Відкритий чемпіонат США з тенісу.

Організатори US Open опублікували список тенісисток, які зіграють на останньому турнірі Грендслему у 2025 році. Серед них є 4 українки.

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В основній сітці турніру зіграють Еліна Світоліна (WTA №14), Марта Костюк (WTA №27), Даяна Ястремська (WTA №39) та Юлія Стародубцева (WTA №72).

Відкритий чемпіонат США відбудеться на харді з 24 серпня до 7 вересня. У 2024 році тріумфаторкою турніру стала "нейтральна" білоруска Аріна Соболенко.

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