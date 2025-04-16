Одразу чотири українські тенісистки потрапили до заявкового списку основної сітки Ролан Гаррос. За позиціями у світовому рейтингу на турнір відібралися Еліна Світоліна (18), Марта Костюк (25), Даяна Ястремська (46) та Ангеліна Калініна (65).

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На третьому місці в альтернативному списку для потрапляння в основну сітку перебуває Юлія Стародубцева (103). Якщо троє спортсменок, які розмістились вище за неї в рейтингу, не зможуть виступити у Парижі, Юлія одразу потрапить в основу. В іншому випадку, Стародубцева змушена буде проходити кваліфікацію.

Цікаво, що найбільший досвід виступів на Ролан Гаррос має перша ракетка України Еліна Світоліна. Вона зіграє на Відкритому чемпіонаті Франції вже 12-й раз у кар'єрі – поки її найкращим результатом є виходи у чвертьфінал турніру. Марта Костюк і Даяна Ястремська виступлять в основній сітці цього мейджора вшосте, Ангеліна Калініна – вп'яте.

Нагадаємо, Ролан Гаррос стартує 25 травня і триватиме до 8 червня. Чемпіонські титули будуть захищати Карлос Алькарас та Іга Свьонтек.

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