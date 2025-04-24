На іспанському Мастерсі минув перший раунд змагань і за його підсумками визначилися учасниці наступного туру.

У цій стадії боротимуться одразу чотири українки – Юлія Стародубцева, Даяна Ястремська, Марта Костюк та Еліна Світоліна.

Стародубцева впевнено перемогла чеську тенісистку у першому колі турніру WTA – попереду складний опонент

Юлія Стародубцева, яка потрапила на Мастерс через перемогу в кваліфікації й в першому раунді била чешку Лінду Фрухвіртову (6:2, 6:2), в другому колі гратиме проти 12-ї ракетки світу Кароліни Мухової з Чехії. Досі тенісистки не зустрічалися. А в разі перемоги на українку очікуватиме зустріч з переможницею пари Людмила Самсонова (Росія) – Керолайн Доулгайд (США).

Даяна Ястремська, яка потрапила на турнір в Мадриді напряму, у першому колі здолала британку Франческу Джонс (7:6(5), 4:6, 6:3). Наступною опоненткою українки буде № 4 у світовій класифікації – американка Коко Гофф. Тенісистки раніше зустрічались двічі й в обох випадках перемогу святкувала іменитіша суперниця. У 3-му турі на переможницю чекатиме найкраща з пари Лейла Фернандес (Канада) – Енн Лі (США).

Еліна Світоліна та Марта Костюк стартуватимуть одразу з другого раунду. Перша ракетка світу побореться з британкою Сонай Картал (WTA № 60) – досі вони між собою не зустрічались. У разі перемоги в третьому раунді Світоліна зіграє з переможницею пари Єлєна Рибакіна (Казахстан) – Б'янка Андреєску (Канада).

Костюк же протистоятиме іншій британській тенісистці – Еммі Радукану (WTA № 49). Рахунок в очних зустрічах 1:1. В разі успіху Марта вийде на кращого в парі Паула Бадоса (Іспанія) – Вероніка Кудерметова.

Нагадаємо, матчі другого кола WTA 1000 в Мадриді заплановані на 24 та 25 квітня.

Ястремська в непростому поєдинку здолала британку на турнірі WTA в Мадриді – гра тривала дві з половиною години