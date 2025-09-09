Чотири топові тенісистки не допоможуть своїм збірним у фінальному етапі Кубка Біллі Джин Кінг, де зіграє й Україна
Збірні США, Китаю, Японії та Великої Британії зробили заміни у своїх складах.
Збірна США була вимушена замінити шосту ракетку світу Медісон Кіз на Маккартні Кесслер (WTA № 39). Про це повідомив офіційний сайт турніру.
У збірній Японії півфіналістку US Open-2025 Наомі Осаку (WTA № 14) замінила Нао Хібіно (WTA № 202).
Першу ракетку Великої Британії Емму Радукану (WTA № 34) у складі команди замінить Франческа Джонс (WTA № 85).
Також фінальний раунд Кубка Біллі Джин Кінг пропустить представниця Китаю Чжен Ціньвен (WTA № 9), яку замінить Ван Сінюй (WTA № 35).
Як відомо, у чвертьфіналі фінального етапу Кубка Біллі Джин Кінг збірна України 17 вересня зіграє проти команди Іспанії.
Жіноча збірна Іспанії з тенісу зробила зміну в заявці на гру проти України в Кубку Біллі Джин Кінг