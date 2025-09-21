Французький тенісист Гаель Монфіс (АТР № 52) виступив із публічним зверненням після того, як знявся з матчу проти представника Казахстану Олександра Шевченка (АТР № 96) на турнірі ATP 250 у Ченду (Китай) через травму.

Світоліна несподіваним запальним танцем привітала чоловіка з днем народження: "Все ще мій найгарячіший партнер" (ВІДЕО)

"Не найкращий момент у моїй кар’єрі прямо зараз, будемо чесні (багато всього відбувається, багато питань… але, гаразд).

Не найкращі почуття, не надто багато успіху, а сьогодні ще й невелика невдача з щиколоткою. Є й більш складні періоди, з підйомами та спадами, і саме в цьому спорт: навчання, рух уперед і зберігати голову високо.

Але я хочу, щоб ви знали: я добре себе почуваю як людина. Я відчуваю велику удачу, що досі можу займатися цим спортом на найвищому рівні, спортом, який я щиро люблю. Навіть якщо сьогодні щиколотка мене зупинила, я надзвичайно вдячний усім людям, які допомагають і так важко працюють, щоб я міг намагатися показати свій максимум.

Дякую всім, хто знаходить час, щоб надіслати мені позитивні повідомлення. Я їх читаю, відчуваю їх і вони багато для мене значать. Щиро дякую за вашу підтримку", – написав у Instagram Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної.

Світоліна показала свій відпочинок з донькою Скай – ФОТО