Зірковий французький тенісист Гаель Монфіс не зможе взяти участь в турнірі ATP 500, що проходить у Мюнхені, повідомляє видання L'Equipe.

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За кілька годин до початку змагань 38-річний тенісист несподівано відчув біль у правій нозі та прийняв рішення не ризикувати здоров'ям, а зосередитися на швидшому відновленні від травми, щоб взяти участь в мадридському турнірі ATP 1000, який стартує 21 квітня.

Додамо, що турнір ATP 500 у Мюнхені розпочався 14 квітня і триватиме до 20 квітня. Чоловік Еліни Світоліної повинен був стартувати з матчу проти канадця українського походження Дениса Шаповалова.

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