Чоловік Світоліної влаштував потужний камбек і вийшов на росіянина: мастерс у Монте-Карло
09:17 - Читать на русском
Гаель Монфіс вдало розпочав свій виступ на престижному тенісному турнірі в Монте-Карло.
ATP 1000 Монте-Карло. Ґрунт. 1/32 фіналу
Гаель Монфіс (Франція) – Фабіан Марожан (Угорщина) – 2:1 (4:6, 6:1, 6:1)
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Чоловік Еліни Світоліної у щільній боротьбі програв перший сет молодшому на 13 років угорцю. Втім, надалі француз оформив надупевнений камбек – двічі по 6:1.
Наступним суперником Монфіса на ґрунті Монте-Карло стане "нейтральний" москвич Андрєй Рубльов. Їхній матч 1/16 фіналу заплановано на 9 квітня.
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