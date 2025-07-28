Французький тенісист Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, дав пояснення, чому він торкнувся задньої лінії корту, коли йшов до роздягальні після поразки у першому колі турніру АТР 1000 у Торонто (Канада).

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"Нічого пояснювати, бо це був останній раз. Мине два роки, перш ніж я знову зможу зіграти тут (змагання по черзі приймають Торонто і Монреаль. – прим.). Отже, я, радше за все, не зіграю більше на цьому турнірі. Вочевидь, що я буду вже занадто старим, коли тут відбуватимуться наступні змагання. Тож, думаю, що це був останній раз, коли я грав тут.

Не применшуючи заслуг мого суперника, скажу, що це був поганий матч з мого боку – не той рівень, якого я прагну, не той рівень, на якому хочу грати. Мені потрібно намагатися працювати наполегливо, відчути, як це переможне відчуття трохи повертається, і намагатися не втрачати віри", – цитує Монфіса "Великий теніс України".

38-річний Гаель Монфіс поступився Томасу Барріосу Вері з Чилі, який є 142 ракеткою світу, за 2 години 48 хвилин – 4:6, 6:4, 6:7 (3:7)

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