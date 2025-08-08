Французький тенісист Гаель Монфіс (ATP № 46) не буде брати участь у турнірі серії АТР 1000 , який вже стартував у Цинциннаті (США). Чоловік першою ракетки України Еліни Світоліної має травму лівого ліктя, тому буде відновлюватися.

Монфіс на минулому тижні програв на старті турніру АТР 1000 у Торонто 143-й ракетці світу Томасу Барріосу Вера. Це вже третя поспіль поразка Гаеля, який востаннє перемагав у першому колі Вімблдону-2025.

Монфіс у Цинциннаті мав зіграти у першому раунді проти американця Нішеша Бассавареді. Гаеля замінить "лакі лузер" Александар Вукіч з Австралії.

