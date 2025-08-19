Гаель Монфіс та Наомі Осака провели з Кеті Макнеллі та Лоренцо Музетті зустріч першого раунду US Open у змішаному розряді. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, мікст, 1/8 фіналу

Наомі Осака (Японія) / Гаель Монфіс (Франція) – Кеті Макнеллі (США) / Лоренцо Музетті (Італія) – 3:5, 2:4

Француз Монфіс, чоловік української тенісистки Еліни Світоліної, та японка Осака у першому сеті могли зробити суперникам брейк у четвертому геймі, але зазнали невдачі, після чого одразу віддали свій гейм. Відігралися вони швидко, але сьомий гейм на своїй подачі знову програли. Макнеллі та Музетті, маючи перевагу 4:3, закрили сет на свою користь.

У другому сеті ситуація майже повністю повторилася. Знову за рахунку 2:2 Монфіс та Осака втратили свій гейм. Втім, цього разу їм не вдалося відігратися, хоча вони могли (мали три брейк-пойнти, але їх не реалізували) – Макнеллі та Музетті зробили камбек, виграли сет та матч.

Варто нагадати, що цього року на US Open діє новий формат проведення матчів у міксті на попередніх стадіях (винятком стане фінал). Кожна гра проходить до двох виграних сетів, але не до шести виграних геймів, а до чотирьох (тай-брейк при 3:3). При цьому доля кожного гейму визначиться за "рівно" на вирішальному очку, а в разі рівності за партіями заплановано матч-тай-брейк до 10 очок.

