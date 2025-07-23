Чоловік Світоліної програв 263-й ракетці світу на старті Вашингтона 2025
Французький тенісист Гаель Монфіс вилетів у першому колі турніру АТР 500 у Вашингтоні (США).
АТР 500 Вашингтон. Хард, 1/32 фінал
Гаель Монфіс (Франція, АТР №48) – У Ібін (Китай, АТР №243) – 0:2 (3:6, 1:6)
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Досвідчений француз у двох сетах поступився маловідомому китайцю У Ібіну. 1 годину і 9 хвилин. Гра тривала 1 годину і 9 хвилин. Це була перша очна зустріч між Монфісом та Ібіном.
Раніше француз вилетів з парного розряду змагань у Вашингтоні, у першому колі Монфіс разом з Ніком Кіргіосом програли дуету Уго Ніс / Едуар Роже-Васслен.
Додамо, що У Ібін розпочав виступи на турнірі у Вашингтоні з кваліфікації. У другому колі китаєць зустрінеться з представником Австралії Олексієм Попиріним.
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