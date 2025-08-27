Гаель Монфіс та Роман Сафіуллін провели зустріч першого раунду Відкритого чемпіонату США. Результат і звіт – у цій новині "Футбол 24+".

US Open-2025, хард, чоловіки, 1/64 фіналу

Роман Сафіуллін (АТР № 94) – Гаель Монфіс (Франція, АТР № 49) – 6:4, 2:6, 6:1, 3:6, 6:4

Матч проходив у вкрай напруженій боротьбі. Росіянин двічі вигравав за сетами, Монфіс зміг перевести гру на п'яту партію, але в ній поступився. Французький тенісист вперше з 2015 року не зміг пройти перше коло US Open, тоді він програв українцеві Іллі Марченку.

Матч тривав 2 години 42 хвилини. За гру Сафіуллін здійснив 8 подач навиліт, припустився 3 подвійних помилок і реалізував 7 брейк-пойнтів з 12 можливих. В доробку француза 15 ейсів, 10 подвійних помилок та 6 реалізованих брейк-пойнтів із 7. У наступному раунді нейтральний росіянин зіграє проти канадця Фелікса Оже-Альясіма.

