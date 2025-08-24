– Як ви почуваєтесь після того, як були вимушені знятись з Мастерса у Цинциннаті?

– Чесно кажучи, зі мною все гаразд. Життя йде дуже добре. У мене два дні болить шия і коліно, тому грати в теніс трохи важко. Просто тіло зношується з часом і, на жаль, це помітно. Я тренуюся трохи інакше.

Два українських тенісисти зганьбилися у фіналах на турнірах у Словенії та Польщі – статус фаворитів не підтвердили

– Тож ваші цілі на цей турнір не надто високі, мабуть.

– Я це кажу вже три роки: для мене достатньо виграти один матч. Я хотів би виграти перше коло. Так було протягом трьох років, відколи я повернувся після травми. Я граю не так добре, не почуваюся так добре, тож мої цілі набагато простіші. Я просто намагаюся виграти якомога більше матчів. Виграти один – це вже добре. Чесно кажучи, я не почуваюся добре фізично, з точки зору тенісу – все не дуже добре. Я почуваюся добре психологічно, але це не дуже мені допомагає.

– Ваш перший US Open був двадцять років тому. Це неабияке досягнення.

– Так. Це довгий період. Це було давно і це весело. Двадцять років тому я вже виступав тут. Це чудова історія, чудові цифри. Це турнір, який я завжди любив за його енергію. US Open – це як другий дім для мене. Глядачі завжди дуже привітні, є чудове відчуття єдності. Я завжди з нетерпінням чекав цього турніру протягом сезону. Для мене це не був складний турнір. Фізично це не було важко. Найважче, насправді, було вдома, на Ролан Гаррос, – цитує Монфіса Великий теніс України.

У першому раунді Відкритого чемпіонату США француз Гаель Монфіс, який є чоловіком першої ракетки України Еліни Світоліної, зустрінеться з так званим "нейтральним" росіянином Романом Сафіулліним.

Ястремська розповіла про свої плани на US Open-2025: "Я не зациклююсь на цьому"