Чоловік Світоліної опублікував промо-ролик, присвячений його завершальному сезону в кар’єрі (ВІДЕО)
Гаель Монфіс у сезоні 2026 року поставить крапку у своїх професійних виступах.
Французький тенісист Гаель Монфіс, чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної, нещодавно повідомив, що з тенісом він попрощається наступного року на Мастерсі в Парижі.
Світоліна емоційно відреагувала на рішення Монфіса про завершення кар’єри
Монфіс поділився промо-роликом, який присвячений його завершальному сезону в Турі.
У відео задіяні Еліна Світоліна, а також три колишні французькі тенісисти Рішар Гаске, Жо-Вільфрід Цонга та Жиль Сімон. Друзів Монфіс у своєму прощальному листі назвав "трьома мушкетерами".
