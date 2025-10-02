Гаель Монфіс у сезоні 2026 року поставить крапку у своїх професійних виступах.

Французький тенісист Гаель Монфіс, чоловік першої ракетки України Еліни Світоліної, нещодавно повідомив, що з тенісом він попрощається наступного року на Мастерсі в Парижі.

Світоліна емоційно відреагувала на рішення Монфіса про завершення кар’єри

Монфіс поділився промо-роликом, який присвячений його завершальному сезону в Турі.

У відео задіяні Еліна Світоліна, а також три колишні французькі тенісисти Рішар Гаске, Жо-Вільфрід Цонга та Жиль Сімон. Друзів Монфіс у своєму прощальному листі назвав "трьома мушкетерами".

Монфіс: Першою, кому я сказав, була моя дружина Еліна