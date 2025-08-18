Відкритий чемпіонат США з тенісу 2025 року стартує з матчів у змішаному розряді. Участь у міксті візьме і чоловік Еліни Світоліної – Гаель Монфіс.

38-річний французький тенісист у парі з Наомі Осакою (Японія) зійдеться в 1/8 фіналу US Open-2025 з тандемом Кетті Макнеллі (США) та Лоренцо Музетті (Італія).

Також визначилися й інші пари 1/8 фіналу:

Джессіка Пегула (США) / Джек Дрейпер (Великобританія) – Емма Радукану (Великобританія) / Карлос Алькарас (Іспанія)

Ольга Данилович (Сербія) / Новак Джокович (Сербія) – Мірра Андрєєва / Даніїл Медведєв

Іга Швентек (Польща) / Каспер Рууд (Норвегія) – Медісон Кіз (США) / Френсіс Тіафо (США)

Катержина Синякова (Чехія) / Яннік Сіннер (Італія) – Белінда Бенчич (Швейцарія) / Олександр Звєрєв (Німеччина)

Тейлор Таунсенд (США) / Бен Шелтон (США) – Аманда Анісімова (США) / Хольгер Руне (Данія)

Вінус Вільямс (США) / Райлі Опелка (США) – Кароліна Мухова (Чехія) / Андрій Рубльов

Сара Еррані (Італія) / Андреа Вавасорі (Італія) – Єлєна Рибакіна (Казахстан) / Тейлор Фріц (США)

Матчі пройдуть в скороченому форматі з 19 по 20 серпня.

