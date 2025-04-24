Монфіс поспілкувався з журналістами пропагандистського YouTube-каналу "Больше" після перемоги над хорватом Борною Гойо у фіналі Мастерса.

Світоліна нарвалася на кпини чоловіка після перемоги в Руані: "Одразу XL замовляє!"

Так, Гаель зізнався, що з нетерпінням очікує на матч із "нейтральним" Андрєєм Рубльовим, який має російський паспорт. Варто додати, що YouTube-канал "Больше" є російським пропагандистським ресурсом. Зокрема, у 2023 і 2024 роках канал широко висвітлював пропагандистський турнір "Трофеї Північної Пальміри", який проходив у РФ, а головним спонсором змагань була компанія "Газпром".

Нагадаємо, Монфіс та Світоліна одружені з літа 2021 року. За свою кар'єру француз виграв 13 турнірів ATP, а на останньому Мастерсі підкорив рекорд, ставши найвіковішим переможцем турніру.

Чотири українки отримали суперниць у другому колі турніру WTA 1000 у Мадриді – одразу дві опонентки з топ-5