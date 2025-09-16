Стало відомо, з ким може зіграти Україна у плей-офф першої світової групи Кубка Девіса.

Попри перемогу над Домініканською республікою, Україна опустилася в оновленому рейтингу чоловічих тенісних збірних. Наразі "синьо-жовті" посідають 41-шу позицію.

Україна оформила четверту перемогу над Домініканою у Кубку Девіса, довівши рахунок до розгрому

Втім, у наступному році збірна України буде сіяною у плей-офф Першої світової групи Кубка Девіса, повідомляє ВТУ. В лютому наша команда зіграє проти однієї з 13 несіяних збірних.

До переліку потенційних суперників України потрапили Єгипет, Люксембург, Монако, Литва, Марокко, Мексика, Нова Зеландія, Туніс, Ліван, Гонконг, Китай, Словенія та Парагвай. До слова, жеребкування плей-офф Першої світової групи відбудеться 23 вересня.

