Легендарний член Залу слави боксу Баррі Макгіган піддав критиці здібності британського боксера Даніеля Дюбуа, який, нагадаємо, 19 липня в Лондоні програв нокаутом у п'ятому раунді українцеві Олександру Усику, який вдруге став абсолютним чемпіоном світу.

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"Дюбуа може повернутися, але зараз він "травмований". Суперники вже знають, що він вразливий і його можна нокаутувати.

Він б'ється інстинктивно. Він потужний і сильний хлопець. Якщо він вийде на свою дистанцію, то будь-хто, кого він правильно вдарить, тут же здасться. Але зробити з нього бійця, який думає, складно – майже неможливо. Тому я не знаю, чи зможе він поліпшити цю якість. Йому тепер (після поразки) просто потрібно вийти на ринг, здобути кілька перемог і повернути впевненість у собі.

Він здатен нокаутувати будь-кого, що він уже не раз демонстрував. Він має спробувати змінити свою кар'єру. Він ще досить молодий, щоб зробити це, але я не знаю, чи зможе він коли-небудь навчитися того, чого вчиться Усик. У нього просто немає для цього психологічного потенціалу", – цитує Макгігана Seconds Out.

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