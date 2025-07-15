Британський боксер-важковаговик Дерек Чісора (36-13, 23 КО) поділився очікуваннями від реваншу між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО).

– У чому секрет перемоги над Усиком? Що ти зрозумів зі свого досвіду?

– Треба бути божевільнішим за нього. Треба хотіти перемоги більше. Треба йти туди, куди не хочеться. Якщо ти готовий це зробити, ти можеш виграти бій. Але якщо ти робиш це наполовину – тебе нокаутують.

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– Чи потрібно Даніелю закінчити бій швидко?

– Ми говоримо "швидко", але Олександр скаже: "Я теж хочу швидко". Тож подивимося, що буде. Субота. Вемблі. З нетерпінням чекаю, – сказав Чісора для talkSPORT.

Нагадаємо, реванш між Олександром Усиком та Даніелом Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні Вемблі в Лондоні. Перший бій між боксерами завершився перемогою Усика технічним нокаутом у 9-му раунді.

До слова, у 2020 році Дерек Чісора боксував з Олександром Усиком, українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

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