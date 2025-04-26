Дерек Чісора прокоментував інформацію, що Даніеля Дюбуа зобов'язали домовитись про бій з ним.

"Мій шанс стати чемпіоном IBF? Я, напевно, вже буду на пенсії, коли вони це зроблять.

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Я не прийму титул поштою, я буду битися за нього. Хочу битися. Цього року в нас три великі бої. Юбенк – Бенн, Усик і Дюбуа, і моє прощальне шоу", – цитує Чісору Boxing King Media.

Сам Чісора в лютому здолав Отто Валліна зі Швеції і став офіційним претендентом на титул IBF, який належить Даніелю Дюбуа (22-2, 21 КО). Саме тому Міжнародна боксерська федерація (IBF) зобов'язала 27-річного британця провести титульний бій з Дереком Чісорою (36-13, 23 КО).

Через це дата поєдинку Усика з Дюбуа може змінитися.

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