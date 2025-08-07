"Якщо Усик хоче стати найкращим, довести, що він найкращий, йому потрібно захистити свій титул проти Джозефа Паркера. Щоб бути найкращим, потрібно битися з усіма. Він двічі боксував з Тайсоном Ф'юрі, двічі з Ей Джеєм. Він один раз боксував зі мною. Двічі з Даніелем Дюбуа. Тож я думаю, що зараз йому варто дати шанс Джозефу Паркеру", – сказав Чісора для Ring Magazine.

Усик отримав попередження від боса WBO щодо наступного суперника: "Я маю грати за правилами"

Нагадаємо, Джозеф Паркер є тимчасовим чемпіоном світу за версією WBO. Нещодавно президент Всесвітньої боксерської організації заявив, що Олександр Усик має провести поєдинок проти Паркера, якщо українець не проведе бій проти новозеландця, то втратить свій чемпіонський титул.

До слова, Дерек Чісора боксував з Олександром Усиком у 2020 році. Тоді Усик здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.

