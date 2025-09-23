Дерек Чісора дав оцінку своїм суперникам по 49 боях у професійній кар’єрі.

Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) зізнався, що ані Олександр Усик, якому він програв у жовтні 2020 року, ані Віталій Кличко, якому він поступився у лютому 2012 року, не завдали йому найсильнішого удару на рингу.

Жертва Кличка назвав головну помилку Дюбуа в реванші проти Усика: "Ти просто маєш йти до кінця"

"Хто завдав мені найсильнішого удару? Це "валлійська яловичина" Даррен Морган", – цитує Чісору Seconds Out.

Нагадаємо, що Чісора програв що Усику, що Кличку-старшому одностайними рішеннями суддів.

41-річний Чісора на прізвисько Дел Бой зустрічався із Дарреном Морганом у жовтні 2007 року та здобув перемогу за очками (40-36). Для Дерека це був третій поєдинок на професійному ринзі.

"Проблема в тому, що Усик тримає всіх за яйця": Чісора заявив, що його майбутнє залежить від українця