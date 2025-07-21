Чісора готовий провести реванш з Усиком в Україні: "Нам вже не виграти цю війну"
Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора (36-13, 23 КО) висловив бажання провести бій з Олександром Усиком (24-0, 15 КО) в Україні.
"Цей український хлопець переміг нас, британців. Двічі здолав Ф’юрі. Джошуа та Дюбуа. Якщо чесно, то ми конкретно обіс****ся. Тепер нам уже не виграти цю війну. Усик боксує неймовірно, у кожен момент чітко знає, що робить.
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Мені трохи шкода Дюбуа. У нього був шанс, проте він ним не скористався. Все дуже просто. Якщо хочеш бути вбивцею – будь готовий битися з вбивцями. Усик згадував багато імен. Подивимось, як буде. Я б побився з ним в Україні", – сказав Чісора для Ring Magazine.
Нагадаємо, 19 липня Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу. Усик вже боксував з Чісорою у 2020 році, тоді українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів.
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