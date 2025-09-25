41-річний Чісора анонсував проведення свого 50-го та останнього бою. Британець заявив, що вийде на ринг 13 грудня в Манчестері. Суперник Дерека наразі невідомий.

Чісора назвав боксера, який завдав йому більшої шкоди, ніж Усик та Кличко

"Дозвольте мені вам дещо розповісти. Я повертаюся до Манчестера, де 13 грудня проведу ювілейний бій. Дорога до 50. Бронюйте готелі, ресторани – ми приїдемо та влаштуємо спеку. Ім'я опонента ви дізнаєтесь найближчим часом. У мене був один варіант, але його не схвалив великий бос. Тут не посперечаєшся, треба слухатися",– сказав Чісора у своєму Instagram.

Цікаво, що на цю ж дату в Манчестері запланований поєдинок британського проспекта Мозеса Ітауми. Дерек Чісора востаннє виходив на ринг в лютому, тоді він переміг шведського боксера Отто Валліна.

Нагадаємо, у 2012 році Чісора програв за очками Віталію Кличку, а у 2020 році британець поступився Олександру Усику.

CHISORA LAST DANCE 2️⃣ ON 13th DECEMBER



Derek Chisora announces he will hold his second farewell - fight number 50 - in Manchester on December 13th pic.twitter.com/6ZJJABvz3e — BOXING UK (@Boxing_UK_) September 24, 2025

