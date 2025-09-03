Рекордсмен світу на дистанціях 5000 метрів та 10000 метрів Джошуа Чептегей пропустить чемпіонат світу-2025 з легкої атлетики, який 13 вересня розпочнеться у Токіо, повідомляє Track and Field Gazette.

Магучіх, Кохан та Левченко – у заявці збірної України на ЧС-2025 з легкої атлетики

Чептегей у поточному сезоні лише двічі виходив на старт. Спочатку він прийняв участь у токійському марафоні, де фінішував дев'ятим із часом 2:05:59, а потім в Індії пробіг дистанцію у 10 кілометрів за 27,53 хвилини. Обмежена кількість стартів не завадила Чептегею відібратися на ЧС-2025 з легкої атлетики, однак Джошуа там не буде виступати.

Річ у тім, що Чептегей більше не планує бігати дистанції 5000 метрів та 10000 метрів. Його пріоритетом відтепер є виключно марафон.

Чептегей, який є чинним олімпійським чемпіоном на дистанції 10000 метрів, встановив рекорд світу з бігу на 5000 метрів у серпні 2020 року у Монако – його час 12:35,36 хвилини. Світовий рекорд на 10000 метрів Джошуа встановив на старті в Іспанії у жовтні того ж року, пробігши дистанцію за 26:11,00 хвилини.

Суперник Дорощука встановить унікальне досягнення чемпіонатів світу – ніколи в історії такого не було