Чемпіон світу за версією WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (21-0, 14 КО) поділився своїм реєстром найкращих боксерів світу незалежно від ваги, тобто – так званим рейтингом Pound-for-pound (P4P).

Український екс-чемпіон світу назвав усі брудні прийоми Дюбуа, яких Усику варто остерігатися, і зробив прогноз на бій

"Номер один – Усик, номер два – Іноуе, номер три – Кроуфорд. Четвертий Бівол, пʼяте місце віддам Бетербієву", – розповів Родрігес у коментарі DAZN.

25-річний Джессі Родрігес, до слова, посідає сьоме місце у рейтингу Р4Р від провідного видання The Ring.

Як відомо, Олександр Усик завершує зараз підготовку до реваншу з Даніелем Дюбуа, який відбудеться 19 липня у Лондоні на стадіоні Вемблі.

Усик дізнався своє місце серед найкращих боксерів надважкої ваги в історії напередодні реваншу з Дюбуа