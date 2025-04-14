Іспанець став чемпіоном MotoGP у сезоні-2024, після чого пересів з Дукаті на Апрілію. Справи Мартіна у новій команді відразу пішли шкереберть – падіння на тестах, травма зап'ястя і пропуск перших трьох етапів.

Жахіття в НБА: топ-новачок приземлився головою на паркет і зламав руку після данка – кривдник був шокований скоєним

"Мартінатор" повернувся в сідло мотоцикла на гран-прі Катару, але тут трапилося нове нещастя. Якщо кваліфікація та спринт минули благополучно, то на 10-му колі гонки іспанець втратив контроль над байком, впав і своїм тілом "полічив" жорсткі поребрики. На додачу Мартіна ще й зачепив Фабіо Ді Джаннантоніо, який їхав позаду і навряд міг зреагувати на швидкості близько 200 км/год.

27-річний іспанець став навколішки і не міг підвестися до приходу медиків. Все це жахіття бачила його дівчина Марія Монфорт Матутес, яка була в паддоку. Мартіну надали першу допомогу і негайно госпіталізували.

Діагноз – перелом 11 ребер, забій грудної клітини та пневмоторакс. На щастя, Хорхе вдалося уникнути серйозних травм хребта чи голови. Вже наступного дня він опублікував світлину з лікарні і навіть дякує долі: "Слава Богу, бо все могло бути набагато гірше. Я постараюся тримати вас в курсі подій".