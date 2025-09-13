ЧС-2025 з легкої атлетики, біг 10 000 м, жінки

1. Беатріс Чебет (Кенія) – 30:37,63

2. Надя Баттоклетті (Італія) – 30:38,23

3. Гудаф Цегай (Ефіопія) – 30:39,65

Беатріс Чебет з Кенії була головною фавориткою жіночого забігу на 10 000 метрів на чемпіонаті світу, який розпочався у Токіо. Вона є чинною олімпійською чемпіонкою на цій дистанції та володіє світовим рекордом (28:54,14), який встановила у 2024 році.

Головна боротьба на дистанції розгорнулася на останніх двох кілометрах. Кенійка Агнес Джебет Нгетіч утримувала першу позицію. За нею йшла Надя Баттоклетті з Італії, а топ-3 завершувала Гудаф Цегай з Ефіопії – чинна чемпіонка світу. На фініш Цегай додала, але за нею втрималася Чебет, яка до цього трималася в умовній тіні. Звання чемпіонки світу 2025 року на останніх 400 метрах виграла Чебет, яка на фініші на дві секунди випередила Цегай. Сама ж ефіопка фінішувала третьою – вона програла й Баттоклетті.

Для Чебет це золото стало першим у кар’єрі на чемпіонатах світу. До цього вона двічі була призеркою, але на дистанції 5000 м (у 2022 році посіла друге місце, а у 2023-му – третє).

