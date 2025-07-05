Вімблдон-2025, трава, 1/16 фіналу

Барбора Крейчікова (Чехія, WTA № 16) – Емма Наварро (США, WTA № 10) – 6:2, 3:6, 4:6

Вімблдон втратив свою колишню чемпіонку – чергова фаворитка зазнала краху

29-річна Крейчікова не була фавориткою зустрічі з американкою Наварро, але вона мала статус чинної чемпіонки Вімблдону, досягти якого вкрай непросто. У першому сеті Барбора впевнено контролювала розвиток події на корті та спокійно перемогла – 6:2.

До честі Наварро, вона зібралася та перевернула гру на свою користь – виграла другу партію, зробивши загальний рахунок рівним. Вирішальний сет, на жаль, мало не став катастрофою для Крейчікової. Вона на очах стала втрачати впевненість – їй становилося зле. В якийсь момент чеська тенісистка взяла медичний тайм-аут та запросила допомогу. Медпрацівники заміряли їй артеріальний тиск та надали мінімальну допомогу.

Після паузи Барбора повернулася у гру, але вже не була сама собою. Вона почала просто догравати зустріч, яку у підсумку програла та склала з себе повноваження чемпіонки Вімблдонського турніру.

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