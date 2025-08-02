Джессіка Пегула та Анастасія Севастова провели зустріч 1/16 фіналу турніру WTA 1000 у Канаді. Результат та звіт – читайте у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Монреаль (Канада), хард, 1/16 фіналу

Анастасія Севастова (Латвія, WTA № 386) – Джессіка Пегула (США, WTA № 4) – 3:6, 6:4, 6:1

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31-річна Пегула, яка є четвертою ракеткою планети, а на турнірі у Монреалі посіяна під третім номером, вважалася беззаперечною фавориткою матчу проти представниці Латвії Севастової. Анастасія лише у квітні повернулася у Тур – відновилася після розриву "хрестів", який отримала навесні 2024 року.

Свій статус Пегула впевнено підтвердила у першому сеті, а ось довести далі справу до переможного завершення не змогла. Севастова перехопила ініціативу та виграла другу партію. Ба більше, у вирішальному третьому сеті латвійська тенісистка майже знищила американку, віддавши їй тільки один гейм.

В 1/8 фіналу суперницею Севастової буде японка Наомі Осака. Вона у своєму поєдинку 1/16-ї переграла Олену Остапенко.

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