Чикаго Буллз вирішив долю ігрового номера живої легенди клубу
Деррік Роуз отримає історичне визнання від клубу з Іллінойсу.
Клуб Національної баскетбольної асоціації Чикаго Буллз ухвалив рішення вивести з обігу № 1, під яким за команду виступав Деррік Роуз – найкращий гравець сезону 2011 року.
Церемонія запланована на 24 січня 2026 року.
Роуз грав за "биків" із 2008 по 2016 рік. Деррік, отримавши у 2011 році титул гравця сезону, досі залишається наймолодшим MVP в історії ліги.
У сезоні-2023/24 Роуз захищав кольори Мемфіса, але через травму прийняв рішення завершити кар'єру – тоді йому було 34 роки.
За 15 років у НБА Деррік Роуз зіграв у 723 матчах, набираючи в середньому 17,4 очка, 3,2 підбирання та 5,2 передачі.
