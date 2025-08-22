Деррік Роуз отримає історичне визнання від клубу з Іллінойсу.

Клуб Національної баскетбольної асоціації Чикаго Буллз ухвалив рішення вивести з обігу № 1, під яким за команду виступав Деррік Роуз – найкращий гравець сезону 2011 року.

Чемпіон НБА, який вигравав Еврокубок і двічі ставав чемпіоном Італії, оголосив про завершення кар'єри

Церемонія запланована на 24 січня 2026 року.

Роуз грав за "биків" із 2008 по 2016 рік. Деррік, отримавши у 2011 році титул гравця сезону, досі залишається наймолодшим MVP в історії ліги.

У сезоні-2023/24 Роуз захищав кольори Мемфіса, але через травму прийняв рішення завершити кар'єру – тоді йому було 34 роки.

За 15 років у НБА Деррік Роуз зіграв у 723 матчах, набираючи в середньому 17,4 очка, 3,2 підбирання та 5,2 передачі.

January 24, 2026



Join us for Derrick Rose Jersey Retirement Night when we officially add No. 1 to the United Center rafters. pic.twitter.com/WvuNMEwWkn — Chicago Bulls (@chicagobulls) August 21, 2025

