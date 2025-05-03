Mutua Madrid Open WTA 1000, одиночний розряд, ґрунт, фінал

Аріна Соболенко (Білорусь, WTA №1) – Коко Гофф (США, WTA №4) – 2:0 (6:3, 7:6 (7:3 на тайбрейку))

Соболенко після перемог над Світоліною і Костюк залишалося здолати Гофф. Американка на старті турніру вибила Ястремську, але сьогодні симпатії українців явно були на її боці.

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На жаль, перший сет впевнено забрала безпрапорна білоруска. Гофф віддала дві свої подачі поспіль і не змогла відігратись. Друга партія нібито складалась непогано. Коко першою зробила брейк та вела з рахунком 5:3. Аж раптом четверта ракетка світу розвалилась, програвши Соболенко три гейми поспіль.

Гофф витягнула на тайбрейки, але тут все ж сильнішою виявилася білоруска – 2:0.