У п'ятницю, 2 травня, відбувся третій поєдинок бронзової серії між Рівне та Черкаськими Мавпами. Звіт про гру читайте на "Футбол 24+".

Плей-офф Суперліги. Серія за 3 місце, третій матч

Рівне – Черкаські Мавпи – 74:80 (9:23, 19:19, 20:23, 26:15) (рахунок у серії – 1:2)

Українська Суперліга офіційно поповниться ще одним баскетбольним клубом – він став срібним призером Вищої ліги

Боротьба за бронзу баскетбольної Суперліги між Рівне та Черкаськими Мавпами вирішувалась у третьому матчі. У першій грі рівняни розгромили суперника (105:70), однак у другому поєдинку черкасці зуміли взяти реванш (83:76) і перевести серію у фінальну дуель.

Господарі повністю провалили першу чверть, поступившись супернику 14-ма очками. Другий період завершився бойовою нічиєю 19:19. Далі команди йшли ніздря в ніздрю, однак більше пощастило Мавпам (+3).

Все вирішувалось в останньому періоді, в якому рівняни взялись надолужувати втрачене. Попри перевагу в 9 очок господарям не вистачило зовсім трохи – Мавпи здобули четверту перемогу з п'яти над рівнянами в сезоні й стали бронзовим призером першості.

Нагадаємо, чемпіон Суперліги визначиться у суботу, 3 травня, у третьому матчі між БК Дніпро та Київ-Баскетом (рахунок у серії 1:1). Початок зустрічі о 13:00.

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