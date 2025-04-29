Завершився другий матч за бронзові медалі української Суперліги між Черкаськими Мавпами та БК Рівне.

Плей-офф Суперліги. Серія за 3 місце, другий матч

Черкаські Мавпи – БК Рівне – 83:76 (21:12, 23:21, 16:19, 23:24)

Мавпи: Марченко 23 + 3 перехоплення, Кошеватський 16 + 9 передач + 5 підбирань, Агафонов 13 + 6 підбирань + 5 передач - 3 втрати, Клімов 11 + 4 перехоплення + 3 передачі - 3 втрати, Клебан 8 + 7 підбирань — старт, Пирогово 8 + 5 підбирань, Дюпрі 4, Упир 0

Рівне: Вільямсон 15 + 5 підбирань + 3 передачі, Соловйов 11 - 4 втрати, Браун 10 + 12 підбирань, Гарбар 7 + 5 підбирань, Поносов 0 — старт, Головчик 12 + 5 підбирань, Фуллер 10, Тимощук 7, Шепелев 4, Шептицький 0, Герасимчук 0, Рябой 0

Рахунок у серії – 1:1

Черкаські Мавпи поступились в першому матчі бронзової серії української Суперліги – БК Рівне повів у протистоянні

29 квітня відбувся другий матч бронзової серії української Суперліги між Черкаськими Мавпами та БК Рівне.

Після поразки в першому матчі черкаський колектив збирався реабілітуватися в домашній грі перед рідними вболівальниками. Першу чверть "чорно-білі" впевнено забрали з рахунком 21:12. Далі рівняни почали додавати в агресії й змогли наблизитись до суперників у другій чверті.

Але цього було замало, домашня публіка додавала наснаги Черкаським Мавпам і вони змогли втримати перемогу попри меншу кількість зароблених очок в третій та четвертій чвертях.

Кращим гравцем матчу став баскетболіст Черкаських Мавп Кирило Марченко, в активі якого 23 очка в поєдинку.

Нагадаємо, що перша гра завершилася впевненою перемогою рівнян, які виграли домашній матч із рахунком 105:70. Тепер рахунок в бронзовій серії 1:1. Наступна вирішальна гра відбудеться вже 2 травня у Рівному. Початок о 18:00 за київським часом.

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