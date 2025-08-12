Баскетбольний клуб Черкаські Мавпи виступив із заявою щодо Дмитра Скапінцева та Святослава Михайлюка, які не приїхали до розташування збірної України на матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу.

"У період, коли Україна проходить через найважчі випробування у своїй новітній історії, кожен громадянин, незалежно від статусу чи професії, має виконувати свій обов’язок перед державою. Особливо це стосується тих, хто має честь представляти країну на міжнародному рівні.

На жаль, ми змушені констатувати, що двоє вихованців баскетбольної школи Черкаські Мавпи – Святослав Михайлюк та Дмитро Скапінцев – не з’явилися на виклик до національної збірної України, яка вже розпочала виступи у матчах пре-кваліфікації чемпіонату світу-2027. Згодом Михайлюк пояснив свою відсутність травмою, однак це повідомлення надійшло вже після старту зборів.



Для нашого клубу та вболівальників це рішення стало розчаруванням. Виступ за збірну – не лише спортивна подія, а й акт громадянської позиції, особливо в умовах війни. Черкаські Мавпи завжди пишалися своїми вихованцями та їхніми здобутками. Але справжній масштаб спортсмена визначається не лише титулами та статистикою, а й готовністю підтримати свою країну та тих, хто допоміг стати на шлях успіху", – йдеться у заяві клубу.

Нагадаємо, що Дмитро Скапінцев, Святослав Михайлюк та Олексій Лень не прибули до табору збірну України, попри виклик від головного тренера. Наразі "синьо-жовті" проводять матчі пре-кваліфікації до чемпіонату світу проти збірних Словаччини та Швейцарії.

