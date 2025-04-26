Плей-офф Суперліги. Серія за 3 місце, перший матч

БК Рівне – Черкаські Мавпи – 105:70 (31:13, 29:17, 28:18, 17:22)

Рахунок у серії – 1:0

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Після поразки в півфінальній серії Дніпру, Черкаські Мавпи зазнали фіаско в першому матчі за бронзу Суперліги проти БК Рівне. Після перших двох з половиною хвилин черкаська команда програвала 0:11. Далі гостям вдалося взяти гру під контроль і дещо стабілізувати ситуацію. Але в господарів у цей день залітало майже все, тому після першої чверті на табло було 31:13.

В другому відрізку гри Черкаські Мавпи спробували скоротити відставання, але швидка та впевнена гра команди з Рівного не залишала їм шансів – 29:17 знову на користь господарів.

За дві чверті БК Рівне набрав 60 очок, що стало рекордом сезону Суперліги для однієї команди за цей відтинок гри. Черкаські Мавпи за цей період гри набрали рівно вдвічі менше – 30 балів.

В третій чверті гості продовжили виглядати розгублено і лише в четвертій спромоглися набрати більше за суперників.

Матч закінчився з рахунком 105:70 на користь команди з Рівного. Кращим гравцем матчу став Олексій Соловйов зі складу БК Рівне. Наступна грав у бронзовій серії між командами відбудеться вже 29 квітня.

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