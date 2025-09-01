За вихід в 1/4 фіналу зійшлись чешка Барбора Крейчікова та американка Тейлор Таунсенд. Читайте звіт про гру на "Футбол 24+".

US Open 2025. 1/8 фіналу, жінки

Барбора Крейчікова (Чехія, WTA № 62) – Тейлор Таунсенд (США, WTA № 139) – 1:6, 7:6 (15:13), 6:3

14-річна українська тенісистка поступилась у дебютному фіналі ITF

Екс-друга ракетка світу Барбора Крейчікова у боротьбі за вихід у чвертьфінал Відкритого чемпіонату США здолала господарку турніру Тейлор Таунсенд. Поєдинок тривав 3 години і 5 хвилин.

Чемпіонка Вімблдона-2024 без бою віддала перший сет, однак в другому феєрично повернулась. Таунсенд мала 8 матч-болів, причому 7 з них на тай-брейку. Однак Крейчікова зуміла вийти зі складної ситуації, завершивши тай-брейк з хокейним рахунком 15:13 на свою користь. У третій партії тенісистки знову влаштували перегони, однак тут кращою була Барбора.

Крейчикова вшосте в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу на турнірі Grand Slam і вдруге на мейджорі в Нью-Йорку.

Наступною суперницею Барбори буде четверта ракетка світу і торішня фіналістка US Open Джессіка Пегула.

US Open: Костюк і Русе знищили сіяних суперниць та пробилися до 1/8 фіналу