"Є цікава історія. Ще в Ужгороді, коли мені було 13, мене запросили на конкурс краси. Йшла підготовка до нього, зробили фотосесію, танці ставили. І в цей момент мені телефонує Леонід Андреюк. Каже: "У тебе є два дні на роздуми, щоб ухвалити рішення – їдеш ти в Київ чи ні". "Та в мене тут конкурс краси, дайте ще два дні, я візьму участь і приїду", – відповідаю. Він категорично: "Ні, у тебе є минуле життя, але якщо хочеш фехтувати, чекаю тебе в спортінтернаті".

Харькова виборола золото ЧС-2025 в одиночній шпазі – історичну нагороду приніс укол в додатковий час

Довелося кидати минуле життя, хоча майже взяла участь у конкурсі краси і не змогла пірнути в це життя", – сказала Харькова в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, Влада Харькова стала чемпіонкою світу 2025 року з фехтування на шпагах. Українка також є дворазовою переможницею континентальної першості – у 2022 Влада здобула золото індивідуальному заліку, а у 2025-му стала чемпіонкою Європи у складі збірної України.

Харькова та Яхно стали найкращими спортсменами місяця в Україні – чемпіонка світу та юний плавець отримали визнання