Відбулися три матчі чвертьфіналу плей-офф української Екстра-ліги з футзалу. Результати та звіт про них читайте на "Футбол24+".

Екстра-ліга 2024/25, плей-офф, 1/4 фіналу

ХІТ – Атлетік – 2:3

Голи: Журба, 21, 25 – Калашник, 26, 28, 39

Атлетік повів у серії 1:0

SkyUp Київ – Енергія – 7:8

Голи: Гайван, 5, Шаропіньйо, 6, 36, 40, 40, Рафінья, 33, 43 – Кузь, 10, 40, Квасній, 13, Мих. Грицина, 16, Цілик, 23, Буньо, 32, Теряєв, 49, Радевич, 50

Енергія повела в серії 1:0

Сокіл – Ураган – 5:0

Голи: Абзалов, 6, 10, Гуцуляк, 11, Чижик, 18, Первєєв, 20

Сокіл веде в серії 2:0

Атлетік, дебютант еліти, приголомшив чинного чемпіона України з футзалу – столичний ХІТ. Усі головні події відбулися по перерві, коли перестрілку влаштували Сергій Журба і Давид Калашник. Її виграв представник Атлетіка, оформивши хет-трик проти дубля. Розлючений ХІТ завтра спробує взяти реванш. Кияни вже точно не повторять ідеальний плей-офф без поразок.

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Натомість минулорічний фіналіст Енергія розпочала ігри на вибування з перемоги. Львів'янам довелося попітніти в божевільному матчі проти SkyUp з 15 голами! Бразильський легіонер киян Шаропіньйо відзначився покером, однак Енергія перекрила це командними зусиллями.

Ураган 6 днів тому виграв Кубок України, а от в чемпіонаті справи кепські. Івано-франківці перебувають за крок від вильоту від Сокола. Сьогодні команда з Хмельницького просто знищила суперника, настрілявши 5 голів без відповіді. Цікавинка матчу – Костянтин Абзалов відзначився дублем після освідчення коханій.