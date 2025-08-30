Футзал, Екстра-ліга, 1-й тур

Сокіл Хмельницький – Кyiv Futsal – 4:5

Голи: Абзалов, 7, Гуцуляк, 12, Хамдамов, 25, 40 – Кайо, 16, Келвін, 23, 34, Масевич, 29, Моспан, 40

У матчі-відкритті чемпіонату зустрілися хмельницький Сокіл та новостворений клуб Кyiv Futsal. Команди влаштували справжню гольову перестрілку, яка завершилася перемогою киян – 5:4.

Господарі добре розпочали гру, забивши два голи, але Кyiv Futsal швидко зрівняв рахунок, після чого команди ще декілька разів обмінялися голами. Переможець матчу визначився лише в кінцівці гри – Сокіл на останній хвилині зробив рахунок 4:4, але гості змогли вирвати перемогу завдяки голу Моспана.

Варто зазначити, що Кyiv Futsal провів свій перший офіційний матч в історії. Клуб було утворено внаслідок злиття Аврори та SkyUP.

