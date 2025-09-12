У Філіппінах стартував чоловічий чемпіонат світу з волейболу 2025 року. Результат та звіт про перший матч читайте на "Футбол 24+".

ЧС-2025 з волейболу, 1 тур

Група А

Філіппіни – Туніс – 0:3 (13:25, 17:25, 23:25)

Традиційно Мундіаль відкриває матч за участю господарів. На жаль для філіппінської публіки, їхні улюбленці явно не були фаворитами проти Тунісу.

Збірна України з волейболу дізналась свої позиції в оновленому світовому рейтингу

Гра підтвердила прогнози. Туніс насухо розгромив господарів турніру, хоча з кожним сетом інтриги ставало дедалі більше. Якщо перша партія завершилась знищенням 25:13, то в третій була щільна боротьба до останніх подач. Африканці все ж не подарували трибунам бодай крихти радощів.

Волейбольний чемпіонат світу продовжиться завтра (13 вересня). Нагадаємо, Україна потрапила в групу F до Бельгії, Італії та Алжиру. Перший матч "синьо-жовті" проведуть 14 вересня проти бельгійців, початок о 09:00 за київським часом.