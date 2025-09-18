Матч Італії та України завершив груповий етап чемпіонату світу-2025 з волейболу – "синьо-жовті" поступились чинним чемпіонам та покинули турнір. Ще більш прикрим вийшов виліт Бразилії, яка набрала 6 очок (як і Сербія та Чехія), але через гіршу різницю виграних сетів посіла третє місце. Для порівняння: у плей-офф вийшли Іран та Португалія, які набрали по 5 балів.

Україна нав'язала боротьбу Італії, але програла в трьох сетах і вилетіла з волейбольного чемпіонату світу

Пари 1/8 фіналу:

Туреччина – Нідерланди – 20 вересня, початок о 10:30.

Польща – Канада – 20 вересня, початок о 15:00.

Аргентина – Італія – 21 вересня, початок о 10:30.

Бельгія – Фінляндія – 21 вересня, початок о 15:00.

Болгарія – Португалія – 22 вересня, початок о 10:30.

США – Словенія – 22 вересня, початок о 15:00.

Туніс – Чехія – 23 вересня, початок о 10:30.

Сербія – Іран – 23 вересня, початок о 15:00.

Нагадаємо, збірна України посіла третє місце в групі F, зазнавши поразок від Бельгії та Італії (з рахунком 0:3) та вигравши в Алжиру (3:0).

