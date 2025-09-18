Чемпіонат світу з волейболу-2025: визначились усі пари 1/8 фіналу – Бразилія вилетіла з двома перемогами
За підсумками останніх матчів 3-го туру групового етапу чемпіонату світу-2025 з волейболу стали відомі усі пари 1/8 фіналу.
Матч Італії та України завершив груповий етап чемпіонату світу-2025 з волейболу – "синьо-жовті" поступились чинним чемпіонам та покинули турнір. Ще більш прикрим вийшов виліт Бразилії, яка набрала 6 очок (як і Сербія та Чехія), але через гіршу різницю виграних сетів посіла третє місце. Для порівняння: у плей-офф вийшли Іран та Португалія, які набрали по 5 балів.
Пари 1/8 фіналу:
Туреччина – Нідерланди – 20 вересня, початок о 10:30.
Польща – Канада – 20 вересня, початок о 15:00.
Аргентина – Італія – 21 вересня, початок о 10:30.
Бельгія – Фінляндія – 21 вересня, початок о 15:00.
Болгарія – Португалія – 22 вересня, початок о 10:30.
США – Словенія – 22 вересня, початок о 15:00.
Туніс – Чехія – 23 вересня, початок о 10:30.
Сербія – Іран – 23 вересня, початок о 15:00.
Нагадаємо, збірна України посіла третє місце в групі F, зазнавши поразок від Бельгії та Італії (з рахунком 0:3) та вигравши в Алжиру (3:0).
