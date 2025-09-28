На чемпіонаті світу з велоспорту в Руанді золото несподівано здобула канадка Магдален Вальєр.

ЧС-2025 з шосейного велоспорту. Жіноча елітна групова гонка.

1. Магдален Вальєр (Канада) — 4:34.48 години

2. Нів Фішер-Блек (Нова Зеландія) — (+0.23 с)

3. Маві Гарсія (Іспанія) — (+0.27 с)

…

25. Юлія Бірюкова (Україна) — (+4.16 хвилини)

51. Ольга Кулинич (Україна) — (+16.20 хвилини)

У Кігалі (Руанда) відбулася жіноча групова гонка елітного дивізіону на чемпіонаті світу-2025 з шосейного велоспорту. Україну представляли дві спортсменки – Юлія Бірюкова посіла 25-те місце, а Ольга Кулинич завершила гонку на 51-й позиції.

Головною сенсацією стала перемога 22-річної канадки Магдален Вальєр, яка лише вдруге у кар’єрі виграла гонку. Для спортсменки це – історичний прорив, адже вона залишила позаду визнаних фавориток світового пелотону. Срібло виборола Нів Фішер-Блек із Нової Зеландії, а бронзова нагорода дісталася іспанці Маві Гарсія.

Чемпіонат світу-2025 у Кігалі триває з 21 по 28 вересня та вперше в історії проводиться на африканському континенті.

